Путин утвердил повышение МРОТ в России почти до 14 тысяч рублей

Президент Владимир Путин утвердил повышение МРОТ в России в 2022 году до 13 890 рублей. Закон за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей», — указано в документе.

Закон о бюджете на 2022–2024 годы Совфед одобрил 1 декабря. Он предполагает повышение не только МРОТ, но и прожиточного минимума. Размер последнего должен составить 12 654 рубля.

Сенаторы поддержали законопроект еще в конце ноября. Увеличить прожиточный минимум и МРОТ с 2022 года на 8,6% предложил президент Владимир Путин. Рост показателей должен обогнать инфляцию.

Прожиточный минимум в России ранее равнялся 11 653 рублям, МРОТ — 12 792 рублям.