Важное 01 марта 2023, 15:38 Мишустин объявил о создании фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда помощи участникам СВО РИА «Новости»

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Работа по формированию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации началась, все поручения даны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

«Работа по формированию такой структуры началась», — подчеркнул премьер-министр.

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Фонд будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию бойцов.

Премьер-министр напомнил, что новая организация поможет выстроить систему сопровождения военных и их семей индивидуально.

Мишустин обратил внимание на необходимость раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам спецоперации. По его словам, нужно спланировать логистику и оперативно решить вопросы для реализации этого поручения президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер заявил об установлении регулярного отпуска для каждого участника СВО.