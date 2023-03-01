01 марта 2023, 15:38
Мишустин объявил о создании фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО
Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда помощи участникам СВО
Работа по формированию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации началась, все поручения даны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.
«Работа по формированию такой структуры началась», — подчеркнул премьер-министр.
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Фонд будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию бойцов.
Премьер-министр напомнил, что новая организация поможет выстроить систему сопровождения военных и их семей индивидуально.
Мишустин обратил внимание на необходимость раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам спецоперации. По его словам, нужно спланировать логистику и оперативно решить вопросы для реализации этого поручения президента России Владимира Путина.
Ранее российский лидер заявил об установлении регулярного отпуска для каждого участника СВО.
Правительство РФ
Михаил Мишустин
Специальная военная операция РФ на Украине
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