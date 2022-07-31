Новая Морская доктрина России предусматривает формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения ВМФ. Документ подписал президент Владимир Путин.

Россия намерена повышать боевые возможности своего военно-морского флота, чтобы обеспечить национальную безопасность и защиту интересов в Мировом океане, сообщил ТАСС. Также пункты материально-технического обеспечения запланировали создать в некоторых странах Средиземноморского региона.

«Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются <…> Стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов», — говорится в документе.

Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что личный состав ВМФ «наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий».