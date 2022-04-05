Путин уличил Запад в попытках переложить на Россию свои ошибки в экономике

Запад пытается переложить на Россию свои ошибки в экономической политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

По мнению Путина, западные страны пытаются решить собственные проблемы за счет РФ. Слова президента привело РИА «Новости».

Глава государства отметил ухудшение ситуации на глобальном рынке продовольствия в последние два года.

«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире. И ситуация в последние недели только усугубляется», — отметил Владимир Путин.

Он напомнил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в странах мира блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. В то же время собственное производство удобрений падает из-за высоких цен на газ.

Ранее стало известно, что в Польше даже самый дешевый хлеб может подорожать в четыре раза к концу 2022 года.