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    05 апреля 2022, 16:26

    Путин уличил Запад в попытках переложить на Россию свои ошибки в экономике

    Президент РФ Путин уличил Запад в попытках переложить на Россию свои ошибки в экономике

    Оксана Кириллова

    Запад пытается переложить на Россию свои ошибки в экономической политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

    По мнению Путина, западные страны пытаются решить собственные проблемы за счет РФ. Слова президента привело РИА «Новости».

    Глава государства отметил ухудшение ситуации на глобальном рынке продовольствия в последние два года.

    «Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире. И ситуация в последние недели только усугубляется», — отметил Владимир Путин.

    Он напомнил, что на фоне минимальных запасов продовольствия в странах мира блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. В то же время собственное производство удобрений падает из-за высоких цен на газ.

    Ранее стало известно, что в Польше даже самый дешевый хлеб может подорожать в четыре раза к концу 2022 года.