Важное 25 мая 2023, 17:17 Путин указал на важность договоренности по признанию целостности Армении и Азербайждана Путин: все страны СНГ заинтересованы в завершении конфликтов на территории содружества РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назвал важным начилие договоренности по взаимному признанию территориальной целостности Армении и Азербайждана. Об этом он сказал после беседы между азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Это действительно база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение», — отметил глава государства.

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По его словам, у них с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении будет возможность обсудить этот вопрос в спокойном трехстороннем формате и деловом ключе.

Путин выразил надежду на то, что переговоры приведут к конструктивному решению ситуации не только между этими двумя странами, но и в регионе в целом. Все страны СНГ, уточнил российский лидер, заинтересованы в завершении конфликтов на территории содружества.

«Хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы, все абсолютно», — добавил Путин.

На заседании ВЕАЭС Пашинян заявил, что армянская и азербайджанская стороны договорились признать территориальную целость государств. Алиев подтвердил слова премьер-министра Армении.