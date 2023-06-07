Важное 07 июня 2023, 12:19 Путин указал на необходимость достигнуть финансового и технологического суверенитета России Президент Путин: Россию надо сделать независимой в областях финансов и технологий РИА «Новости»

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Россия должна сейчас сосредоточиться на достижении своих финансового и технологического суверенитетов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям ПМЭФ. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета», — отметил Путин.

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Он добавил, что нужно выстраивать оптимальные логистику и кооперацию, работать над снижением неравенства и бедности, а также совершенствовать инфраструктуру.

Глава государства поблагодарил предпринимателей, которые работали для преодоления последствий антироссийских санкций. Президент подчеркнул, что ограничительные меры являются нелегитимными.

ПМЭФ стартует в Санкт-Петербурге 14 июня и продлится четыре дня. Главной темой форума станет суверенное развитие страны.