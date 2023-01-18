Важное 18 января 2023, 15:57 Путин указал на неизбежность победы России Президент Путин: единство и сплоченность народов России сделает ее победу неизбежной РИА «Новости»

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Россия обязательно одержит победу, она неизбежна. Гарантом этого является сплоченность российского народа. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «Звезда».

«С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа», — сказал Путин.

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Также он выделил мужество и героизм бойцов в рамках СВО и работу оборонно-промышленного комплекса, в частности Обуховского завода.

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Глава государства заявил, что сегодняшний режим на Украине можно называть неонацистским. Он напомнил, что сотрудничавшего с Гитлером и убивавшего мирных граждан Степана Бандеру возвели в ранг национального героя Украины. По его словам, неонацисты пришли к власти в этой стране после госпереворота 2014 года.