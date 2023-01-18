Власть 18 января 2023, 14:07 Действующее руководство Украины пришло к власти после госпереворота — Путин Президент Путин: действующее руководство Украины пришло к власти после госпереворота РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что первичным источником власти на Украине был госпереровот 2014 года. По словам российского лидера, после этого на руководящие должности пришли неонацисты. Об этом сообщил ТАСС.

Путин сказал, что неонацисты «правят балом» на Украине и ответственны за преступления против гражданского населения. Российский лидер подчеркнул, что они захватили власть в результате госпереворота.

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«Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине — это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», — заявил он.

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Глава государства напомнил, что Россия пыталась урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем. Однако страны-партнеры сделали это невозможным. Оказалось, что они лишь тянули время и давали возможность Украине подготовиться к боевым действиям. Поэтому российской стороне, по мнению Путина, не оставалось ничего, кроме как начать спецоперацию на Украине.