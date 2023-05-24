Власть 24 мая 2023, 17:51 Путин указал на лидерство России в процессе перемен в сфере мировых финансов Путин: России удается стать одним из лидеров процесса перемен в сфере мировых финансов РИА «Новости»

Читать 360tv в

России удается не только адаптироваться к переменам в области мировых финансов, но и становиться одним из лидеров процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

В международной финансовой сфере наблюдаются кардинальные изменения, указал глава государства. По словам Путина, Россия не просто подстраивается под них.

Реклама

«И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — сказал президент РФ.

В ходе выступления глава государства также высказался о децентрализации международной финансовой системы. Путин отметил, что от этого процесса выиграет вся мировая экономика. При децентрализации она будет меньше зависеть от кризисов в государствах, располагающих мировыми резервными валютами, пояснил президент.