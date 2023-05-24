Мир 24 мая 2023, 17:30 Путин назвал децентрализацию международной финансовой системы выгодной для всего мира Путин: децентрализация международной финансовой системы станет выгодной для всего мира РИА «Новости»

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Мировая экономика окажется в выигрышном положении в случае децентрализации международной финансовой системы. Об этом пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил президент России Владимир Путин.

«От формирования децентрализованной международной финансовой системы мировая экономика только выиграет. Она станет менее зависимой от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты

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В финансовой сфере происходят кардинальные изменения. Россия не только сумела адаптироваться, но и стать в ней лидером», — сказал он.

Путин подчеркнул, что с этим подходом солидарны большинство участников международного общения.

«Это не пустые слова, мы активно сотрудничаем с БРИКС, АСЕАН, организациями Латинской Америки. Таким курсам следует наша страна и все наши партеры по Евразийскому союзу», — добавил президент.

Ранее российский лидер заявил, что Россия в полной мере выполняет свои обязательства перед другими странами.