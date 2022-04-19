Путин тепло встретил премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Россию с официальным визитом. В начале он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Фрагмент официальной части приема попал на видео.

Визит премьер-министра Армении приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Российский лидер тепло встретил Пашиняна.

«Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать», — с улыбкой поприветствовал армянского премьера Путин.

Глава РФ отметил насыщенную программу официальной поездки армянского премьера по России. После встречи с Путиным Пашинян встретится с членами правительства РФ и российскими парламентариями. Затем Пашинян посетит Нижний Новгород.

Встреча Путина и Пашиняна была согласована 9 апреля во время телефонного разговора. В рамках визита в Россию премьер-министр Армении и президент РФ планировали «детально обсудить» экономическое сотрудничество между странами.