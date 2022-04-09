Премьер Армении приедет в РФ с рабочим визитом 19 апреля
Премьер-министр Армении Пашинян нанесет официальный визит в Россию 19 апреля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Россию с официальным визитом 19 апреля. Об этом они договорились с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе телефонных переговоров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
Во время рабочей поездки Пашиняна президент и премьер «детально обсудят» вопросы экономического сотрудничества.
В телефонной беседе Пашинян рассказал Путину об итогах встречи с президентом Азербайджана Алиевым 6 апреля в Брюсселе.
«Собеседники отметили важность приобретенных договоренностей о подписании мирного договора с Азербайджаном и начала работ по делимитации границ. Президент РФ выразил готовность полностью содействовать этим процессам», — уточнила пресс-служба армянского кабмина.
Кроме того, Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении выразил надежду на то, что «российские миротворцы обеспечат конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений».