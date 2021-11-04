Путин сравнил цены на газ для Белоруссии и Европы

России и Белоруссии предстоит заключить ряд соглашений, направленных в том числе на углубление экономического и военного сотрудничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства, передало РИА «Новости».

Экономическое сотрудничество между Россией и Белоруссией демонстрирует положительную динамику даже на фоне пандемии, отметил Путин. Он указал, что экономическая интеграция двух стран невозможна без интеграции миграционной. И программа по вопросам миграции уже подготовлена, добавил президент РФ.

Путин также заявил, что они достигли серьезного прогресса по вопросам нефти и газа, которые обычно вызывали споры между странами. Однако при этом Путин напомнил, что Белоруссия закупает энергоресурсы по стоимости в 9-10 раз ниже спотовых цен на европейских биржах и в три-четыре раза дешевле, чем по долгосрочным контрактам.

Народы России и Белоруссии всегда помогали друг другу в трудные времена. У стран много общего, их связывает многовековая братская дружба, указал глава государства.

Белорусский президент Александр Лукашенко во время заседания рассказал, что страны займутся перезагрузкой совместного экономического пространства.