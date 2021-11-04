Лукашенко рассказал о совместных планах России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия займутся перезагрузкой совместного экономического пространства. Он рассказал об этом на Высшем государственном совете Союзного государства.

По данным БелТА, это защитит интересы России и Белоруссии в мире.

«Жизнь не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства», — заявил Лукашенко.

Цели по развитию союзной интеграции были поставлены в 2019 году. В результате был создан проект Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

«По сути, мы приступаем к перезагрузке совместного экономического пространства. Она предполагает внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений», — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, в результате должно вырасти качество среды оборота товаров и услуг, создание объединенных отраслевых рынков, реализация единых финансовой, налоговой, кредитной, промышленной и других политик.