Путин сравнил работу врачей с подвигами солдат Великой Отечественной войны

Владимир Путин сравнил работу заразившихся коронавирусом врачей с подвигами солдат в Великой Отечественной войне. Таким мнением президент поделился во время совещания с членами правительства.

Особенного уважения заслуживают медики, которые заразились коронавирусом, но продолжают работать на дому. Именно их труд, по мнению президента, можно сравнить с подвигами советских солдат во времена Великой Отечественной войны, передает ТАСС. При этом президент призвал не требовать такую работу от всех сотрудников медучреждений.

Таким мнением Путин поделился в ответ на доклад руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова, который предложил распространить практику работы из дома для врачей во всех регионах.

«Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма», — сказал Владимир Путин.

Также на совещании вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, с 1 октября заболеваемость увеличилась в 2,5 раза. Во многих регионах ситуация с COVID-19 все еще остается тяжелой. Среди них Карелия, Чувашия, Орловская область и другие.