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    18 ноября 2020, 14:41

    Голикова объявила о введении масочного режима на всей территории России

    Ксения Басырова

    Масочный режим действует во всех регионах России. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

    Также она рассказала об увеличении заболеваемости COVID-19 в России с начала октября.

    «С 1 октября суточный показатель заболеваемости коронавирусом увеличился в 2,5 раза», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Регионом с самым высоким уровнем заболеваемости стала Карелия. Также в список субъектов с непростой ситуацией по коронавирусу входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская, Иркутская области, Мордовия, Коми и город Севастополь.

    «Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 [случая] на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия», — пояснила Татьяна Голикова.

    По словам вице-премьера, в 80 из 85 регионов России усилили режим дезинфекции. Это касается общественного транспорта, такси и мест общественного пользования.

    За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось рекордное количество россиян. Всего за 24 часа зафиксировано 456 летальных исходов.