Голикова объявила о введении масочного режима на всей территории России

Масочный режим действует во всех регионах России. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Также она рассказала об увеличении заболеваемости COVID-19 в России с начала октября.

«С 1 октября суточный показатель заболеваемости коронавирусом увеличился в 2,5 раза», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства. Ее слова приводит РИА «Новости».

Регионом с самым высоким уровнем заболеваемости стала Карелия. Также в список субъектов с непростой ситуацией по коронавирусу входят Чувашия, Орловская, Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская, Иркутская области, Мордовия, Коми и город Севастополь.

«Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 [случая] на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия», — пояснила Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, в 80 из 85 регионов России усилили режим дезинфекции. Это касается общественного транспорта, такси и мест общественного пользования.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось рекордное количество россиян. Всего за 24 часа зафиксировано 456 летальных исходов.