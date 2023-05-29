Власть 29 мая 2023, 17:27 Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России Президент Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин постановил создать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, наделив его полномочиями по принятию оперативных решений. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Мера направлена на совершенствование деятельности Военно-промышленной комиссии РФ. Заседания президиума будут проводить по поручению президента, председателя правительства или председателя коллегии ВПК. Порядок работы утвердит кабмин.

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Согласно документу, в состав комиссии включены полпреды президента в федеральных округах. Им поручено обеспечить координацию работы госорганов разных уровней по решению задач, связанных с реализацией инвестпроектов по обеспечению производства образцов вооружения, военной техники и экипировки. Кроме того, возложена обязанность содействия организациям ОПК в привлечении работников и повышении уровня социальных гарантий сотрудникам таких организаций.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внешнем управлении компаний ОПК за срыв гособоронзаказа. Не выполнившую государственный оборонный заказ компанию при действующем военном положении переведут на управление внешней организации, которую определит министерство промышленности и торговли.