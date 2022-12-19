Власть 19 декабря 2022, 21:27 Россия выполнила 60% интеграционных планов с Белоруссией — Путин Президент России Путин заявил о выполнении 60% интеграционных планов с Белоруссией РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия реализовали порядка 600 интеграционных мероприятий из тысячи, запланированных на ближайшие годы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова привел ТАСС.

Такое заявление российский лидер сделал по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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«На сегодняшний день осуществлено уже 600 из почти тысячи интеграционных мероприятий», — сообщил президент России.

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Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отметил, что Путин и Лукашенко во время переговоров указали на незыблемость курса на сотрудничество и укрепление суверенитетов. Россия, по словам главы внешнеполитического ведомства страны, продолжит выстраивать свою внешнюю политику, опираясь на договороспособных партнеров, не пытающихся нарушить баланс интересов.

Путин прибыл с рабочим визитом в Минск в понедельник, 19 декабря. Главы двух государств обсудили тему безопасности и затронули ряд вопросов, которые связаны с экономикой и энергетикой России и Белоруссии. Путин указал на приоритетность развития экономических связей в отношениях государств.