Власть 24 мая 2023, 18:54 Путин сообщил о расширении дружественных связей ЕАЭС с другими странами Путин: ЕАЭС активно расширяет дружественные связи с государствами ближнего зарубежья РИА «Новости»

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Евразийский экономический союз активно расширяет дружественные отношения с другими государствами, находящимися в ближнем зарубежье. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Евразийского экономического форума, его слова опубликовали на сайте Кремля.

По словам главы государства, ЕАЭС также развивает партнерские связи со странами Азии, Индии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Эти государства представляют абсолютное большинство населения мира и являются драйверами, отметил Путин.

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«На сегодняшний день это драйверы роста мировой экономики, они являются ключевыми точками притяжения инвестиций и узловыми центрами новых транспортных маршрутов», — обратил внимание президент.

Евразийский экономический союз поддерживает предложения, нацеленные на развитие всей Евразии, продолжил глава государства. Он привел в качестве примера работу с Китаем по сближению интеграционных процессов и по предложенной Пекином инициативе «Один пояс — один путь».

Все это помогает последовательно воплотить масштабную идею создания Большого евразийского партнерства, указал Путин.

За последний год активизировались переговоры по формированию зоны свободной торговли с Ираном и Египтом, добавил президент России. Стартовали аналогичные консультации с ОАЭ и Индонезией, рассказал глава государства. Кроме того, ЕАЭС ведет предметный диалог в рамках реализации международных договоров с Китаем, Вьетнамом, Сербией и другими торговыми партнерами, заключил Путин.

Ранее президент сообщил, что у России множество союзников в разных регионах и на разных континентах. По словам главы государства, РФ продолжит укреплять партнерство с этими странами.