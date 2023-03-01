Важное 01 марта 2023, 13:34 Путин дал старт работе Большой кольцевой линии метро Москвы Президент Путин поздравил москвичей и жителей Подмосковья с открытием БКЛ РИА «Новости»

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Движение поездов по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро официально открылось. Старт работе новой линии по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что планы по созданию второго кольца московской подземки появились еще в Советском Союзе. Долгое время их не могли воплотить в жизнь.

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«Сегодня этот масштабный и очень нужный для города проект, и именно сегодня очень нужный для города, реализован», — заявил Путин.

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Глава государства поздравил москвичей и жителей Подмосковья с запуском новой кольцевой линии и отметил, что теперь жители получили ощутимую экономию времени в пути.

«Московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успехов на хорошем и профессиональном уровне», — обратился президент к мэру российской столицы Сергею Собянину.

Путин добавил, что запуск новой линии метро стал возможен благодаря работе властей города.

Замкнули Большую кольцевую линию девять станций, которые приняли первых пассажиров. Строительство 70-километровой линии стало крупнейшим в России за всю историю метростроения за последние десятилетия.

БКЛ свяжет радиальные линии метро, МЦК, Московские центральные диаметр и линии железной дороги. На схеме новая линия получила номер 11 и бирюзовый цвет.