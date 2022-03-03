Путин: солдаты и офицеры на Украине действуют мужественно

Президент РФ Владимир Путин назвал настоящими героями российских солдат и офицеров, которые участвуют в спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что они действуют мужественно.

На совещании с членами Совбеза РФ российский лидер заметил, что российские военнослужащие поступают «с полным понимаем правоты своего дела».

«Наши военные <…> действуют мужественно и остаются в строю, несмотря на ранения», — сказал Путин, указав на героизм военных.

В районе Волновахи, заметил президент, российские военнослужащие прорвали оборону, которую националисты укрепляли почти восемь лет. Путин напомнил, что националисты и иностранные наемники на Украине используют мирных жителей как живой щит.

«Специальная военная операция России на Украине идет строго в соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи решаются», — заметил глава государства.

Он в очередной раз акцентировал внимание на том, что «русские и украинцы — это один народ».

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины колонны российской военной техники начали продвижение по Киевской области.