Продвижение российских военных в Киевской области сняли на видео

Колонны российской техники начали продвижение по Киевской области в рамках специальной операции по демилитаризации Украины. Видео с места событий опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть продвижение танков, бронетранспортеров и грузовых машин. В конце видны уничтоженные украинские военные объекты.

По последним данным Минобороны России, под контроль российских войск перешли населенные пункты Чистополье, Новополтавка и Жовтневое. От батальонов Украины освободили город Балаклею.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее проведении дал президент России Владимир Путин в ответ на обращение за помощью руководителей республик Донбасса. В Министерстве обороны России заявили, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре.