Путин: соглашения с Украиной по газу нужно достичь без рисков

Россия настроена достичь соглашения с Украиной по транзиту газа. Однако условия договоренностей должны устраивать как Москву, так и Киев. Рисков здесь быть не должно.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, слова которого привел «Интерфакс».

«Мы будем стремиться к этому», — сказал глава государства. Он обратил внимание на тот факт, что обстоятельства «должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков».

Газовые проблемы между РФ и Украиной обсуждались на встрече первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. К диалогу присоединился и российский лидер, который указал на отсутствие соглашения о транзите газа.

Медведчук согласился с необходимостью договоренности между Киевом и Москвой и заметил, что решить вопрос с выгодой для интересов Украины будет непросто.

«Доходная часть бюджета получала до трех миллиардов долларов от транзита, в этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов», — пояснил политик, напомнив, что задача осложнится в следующем году контрактом и ограниченными возможностями по транзиту.