Переговоры по газу между Россией и Украиной должны привести к какому-либо решению. В противном случае, рассказал «360» украинский политолог Сергей Куценко, к обсуждению документа придется вернуться только в феврале.

Куценко подчеркнул, что позиция Украины в газовом вопросе намного сильнее. По его словам, российская сторона вообще не поехала бы на переговоры, будь у нее все хорошо.

«Некоторые российские эксперты говорят, что если договор не заключен, то автоматически пролонгируется еще на год. Если это было бы так, то дольше года России контракт и не нужен, чтобы достроить „Северный поток — 2“. Значит, это не так», — сделала выводы Куценко.

Политолог заметил, что контракт должны подписать. Открытым остается вопрос, на каких условиях это произойдет. Для Украины будет выгодно, если речь пойдет о сроке от пяти лет с гарантийной прокачкой в 60 миллиардов кубов через украинскую территорию. Если же нет, то, по мнению Куценко, «подписывать вообще ничего не нужно.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, напомнил украинский эксперт, сказал, что договоренность по газу будет достигнута.

«Значит, какие-то указания даны, чтобы найти так называемый компромисс. <…> Украина, конечно, ничего не простит по долгам России — это исключено», — заявил Куценко, добавив, что Киев вряд ли отступит от своей позиции.

В хранилищах Западной Европы, по его словам, сейчас еще есть газ, и его запасов хватит на несколько месяцев. С учетом обстоятельств новый этап переговоров возможен только в конце зимы, не раньше.

«Немецкие экологи считают, что в зимнее время „Северный поток — 2“ достраивать нельзя из-за перелетных птиц. Если сейчас не договорятся, то России придется идти на компромиссы в феврале», — заключил Куценко.