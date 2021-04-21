В египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх в первый месяц после возобновления авиасообщения могут отправиться отдыхать более полумиллиона российских туристов. Отпуск на двоих обойдется для путешественников в 60–65 тысяч рублей.

Поток туристов в Египет будет зависеть от формата открытия авиасообщения между странами — полноценный или с ограничениями, заявили представители туротрасли «Известиям».

«Если ограничений по перевозке не будет, то чартеры туроператоров вместо Антальи и Даламана с Бодрумом полетят в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Таким образом, мы можем рассчитывать на 500 тысяч туристов в первый месяц открытия направления», — дали прогноз изданию в пресс-службе компании «Интурист».

Из-за ограничений авиасообщения с Турцией и отсутствия альтернатив на международном рынке количество желающих отдохнуть в Египте может превысить показатели 2015 года в два раза. Это единственный курорт за границей, который может соперничать с Турцией демократичными ценами, по словам туроператоров. Также россияне соскучились по курортам Красного моря, авиасообщение с которыми было приостановлено шесть лет назад из-за крушения российского лайнера Airbus A321.

В компании «Интурист» предположили, что средний чек за недельный пакетный тур на двоих в Египте составит около 65 тысяч рублей. В стоимость войдут перелет чартером, проживание в четырехзвездочном или пятизвездочном отеле с питанием «все включено» и трансфер. При желании можно отдохнуть на курортах Красного моря и за меньшую сумму.

«Тур в более дешевый отель без питания может обойтись в сумму от 30 тысячи рублей на двоих», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Открытие Египта может привести к падению цен на отдых в России на 10–15%, считают в отрасли.