Власть 05 февраля 2024, 15:32 Путин сменил гендиректора Министерства иностранных дел России Президент Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД России Vladimir Baranov/Globallook Press

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Генеральным директором Министерства иностранных дел России стал Алексей Островский. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации», — написано в президентском указе.

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Документ вступает в силу со дня его подписания. Сергея Вязалова, бывшего гендиректора внешнеполитического ведомства с 2015 года, освободили от должности. Указано, что он перешел на другую работу.

Также Путин присвоил звание Героя Труда экс-президенту Российской академии наук Юрию Осипову. Он внес большой вклад в развитие науки, имеет особые заслуги перед государством.

Ранее стало известно, что Владимир Путин отправится с визитом в Турцию в феврале. Турецкие власти рассчитывают обсудить с ним Сирию, зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа.