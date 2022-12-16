Деньги 16 декабря 2022, 14:18 Ключевую ставку в России оставили на уровне 7,5% Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% РИА «Новости»

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Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% из-за умеренного роста цен и экономных покупателей. Об этом рассказала пресс-служба Центробанка.

«Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным», — объяснили представители регулятора.

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Ключевую ставку сохранили на уровне 7,5% второй раз подряд, предыдущее заседание прошло 28 октября. Ее могут скорректировать, совет директоров встретится 10 февраля, оценит риски, учтет состояние экономики и прогнозы по инфляции.

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Ожидания рядовых россиян и бизнеса от инфляции остались высокими, но аналитики Центробанка рассчитывают на ее снижение до 5—7% по итогам 2023 года и 4% еще через год.

Банк Великобритании в декабре повысил ключевую ставку до рекордного за 14 лет показателя — 3,5%, рассказало РИА ФАН. Руководитель банка Эндрю Бейли объяснил это попыткой замедлить инфляцию.