Власть 21 февраля 2024, 00:09 Путин с иронией заявил, что Шувалов изменился после перехода на работу в ВЭБ Путин пошутил, что Шувалов сильно поменялся после перехода в ВЭБ РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин с иронией заявил, что Игорь Шувалов «сильно изменился» после перехода из правительства на работу в ВЭБ.РФ. Об этом он сказал на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

«Игорь Иванович с тех пор, как перестал работать в правительстве, а стал работать в банке, сильно изменился», — сказал президент.

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Их диалог произошел после того, как один из участников пленарной сессии рассказал о восстановлении заброшенных усадеб и предложил начать в стране такую программу, предусмотрев для нее льготные кредиты. Тогда глава государства обратился к председателю ВЭБа Шувалову насчет выделения средств. Тот ответил, что «все понял», а Путин попросил пояснить эти слова: «Чего понял? Будут деньги или не будут?». В итоге Шувалов объяснил, что выполнит просьбу.

Также на форуме президент России заявил, что к людям с нетрадиционной ориентацией в России относятся толерантно. Они являются взрослыми и могут «жить как хотят», при этом такая жизнь не должна касаться детей. Государство ориентируется в первую очередь на сохранение традиционных ценностей.