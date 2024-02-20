20 февраля 2024, 21:08
«Никто не ограничивает». Путин высказался о нетрадиционной ориентации и толерантности в России
Путин: в России не выпячивают нетрадиционную ориентацию
Нетрадиционную ориентацию в России не выпячивают, взрослые люди могут жить как хотят. Но «детей не трогайте», заявил президент России Владимир Путин во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
В России толерантно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, они взрослые люди и могут «жить как хотят», заявил Путин. Их никто ни в чем не ограничивает.
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«Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. <…> Но, что касается детей, я уже много раз говорил: „Детей не трогайте“», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что Россия прежде всего ориентируется на традиционные ценности.
Также президент отметил, что страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Путин считает, что настало время России.
Дети
ЛГБТ
Россия
Владимир Путин
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