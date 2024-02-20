Власть 20 февраля 2024, 21:08 «Никто не ограничивает». Путин высказался о нетрадиционной ориентации и толерантности в России Путин: в России не выпячивают нетрадиционную ориентацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нетрадиционную ориентацию в России не выпячивают, взрослые люди могут жить как хотят. Но «детей не трогайте», заявил президент России Владимир Путин во время форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

В России толерантно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией, они взрослые люди и могут «жить как хотят», заявил Путин. Их никто ни в чем не ограничивает.

Реклама

«Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. <…> Но, что касается детей, я уже много раз говорил: „Детей не трогайте“», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Россия прежде всего ориентируется на традиционные ценности.

Также президент отметил, что страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе. Путин считает, что настало время России.