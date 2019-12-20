Путин: Россией всегда пугали Запад

Президент России Владимир Путин заявил, что Россией пугали Запад во все времена — и в царские, и в советские годы. Эта тенденция сохраняется и сейчас.

Об этом российский лидер заявил в пятницу, 20 декабря, в ходе неформальной встречи глав государств-участников СНГ.

Он отметил, что Запад запугивали Россией на протяжении долгих лет. За это время успело смениться несколько режимов власти, однако тенденция осталась прежней.

Ничего не меняется. Неважно, какая она [Россия], — смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины — большевистская, русская. Какая угодно Владимир Путин.

Президент Российской Федерации также отметил, что для ослабления СССР западные деятели того времени были готовы на крайние меры, в том числе заключить сотрудничество с фашистской Германией. Путин отметил, что именно это и произошло — данному факту есть документальные подтверждения.

В четверг, 19 декабря, Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, в которой приняли участие почти две тысячи журналистов. Мероприятие длилось более четырех часов, за это время главе государства задали более 70 вопросов.