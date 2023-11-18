Общество 18 ноября 2023, 07:23 Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград» Бочаров: новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград» Пресс-служба Минобороны

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Президент России Владимир Путин поддержал решение присвоить современному российскому атомному ледоколу проекта 22220 название «Сталинград». Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его процитировали на официальном портале региона.

Бочаров поделился этой новостью с участниками пленума Волгоградского областного Совета ветеранов. Он отметил, что целью стало сохранение исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда во время Великой Отечественной войны.

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«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени „Сталинград“. Давайте еще раз скажем президенту нашей страны спасибо за такое решение!» — обратился губернатор к ветеранам.

Он напомнил, что на этой же верфи строится атомный ледокол «Ленинград», и назвал это символичным.

Документ о присвоении ледоколу имени «Сталинград» передали на хранение региональному Совету ветеранов.