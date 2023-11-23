Власть 23 ноября 2023, 21:20 Путин разрешил сделки по покупке акций компании «Русский уголь» Путин разрешил сделки с акциями бывшей компании Гуцериева «Русский уголь» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО «Единая угольная компания РУ» совершить сделку по покупке более миллиарда обыкновенных акций компании «Русский уголь». Сейчас эти акции принадлежат кипрской компании Claverley Holding Limited.

Акции, приобретенные на основании этого документа, можно передать в залог банку ВТБ. Также Путин разрешил «Русскому углю» передать в залог ВТБ 100% обыкновенных акций «Амурского угля» и «Красноярсккрайуголь». Кроме того, разрешена передача в залог ВТБ 100% долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и 100% долей в уставном капитале ООО «Омега».

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В мае 2023 года стало известно о выходе сына и брата Михаила Гуцериева (миллиардер, 34 место в рейтинге Forbes-2023) из капитала «Русского угля». Согласно данным компании, до 11 августа прошлого года бенефициарным владельцем компании был Саит-Салам Гуцериев (брат Михаила Гуцериева), а с 12 августа стал бизнесмен Искендер Халилов.

В апреле 2022 года Канада ввела санкции против 14 физических лиц — «соратников российского режима». В список попал и Михаил Гуцериев.