Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, Ролдугина

Канада добавила в санкционный список 14 физических лиц РФ. Сообщение появилось на сайте правительства страны. В частности, в перечень добавили председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину, бизнесменов Михаила Гуцериева, Петра Авена, Михаила Фридмана, Олега Бойко и виолончелиста Сергея Ролдугина, а также родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ограничения накладываются на «близких соратников российского режима, включая российских олигархов и членов их семей», отмечено в сообщении. Канада «продолжает следить за ситуацией и координировать действия со своими партнерами по международному сообществу».

О новых санкциях объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Ранее Россия внесла «в черный список» 398 американских конгрессменов в ответ на санкции, введенные администрацией президента США в отношении депутатов Госдумы. Против 87 канадских сенаторов ввели персональные санкции после того, как Канада запретила въезд для членов Совета Федерации.