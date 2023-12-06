Армия 06 декабря 2023, 14:07 Темпам строительства российских атомных подлодок ужаснулись в США BI: Россия может построить больше атомных подлодок, что беспокоит НАТО РИА «Новости»

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Западные страны обеспокоились способностью России быстро строить атомные подлодки проекта «Ясень». Об этом сообщило издание Business Insider.

«Западные высокопоставленные лица больше всего заволновались возможностью этих лодок применять противокорабельные ракеты и крылатые ракеты наземного базирования. Это новая способность такого вооружения, в НАТО считают, что подлодки смогут свободно приблизиться к целям в Северной Америке и Европы», — отметили авторы статьи.

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Журналисты подчеркнули, что западные страны находятся в ужасе от скорости, с которой Россия способна строитель субмарины такого класса. По их мнению, для НАТО подлодки станут настоящей угрозой.

Ранее генеральной директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что до конца 2023 года российская армия получит две новейшие многоцелевые атомные подлодки.