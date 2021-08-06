Путин рассказал, когда Россия сможет претендовать на проведение международных турниров

Россия сможет претендовать на проведение мировых первенств к концу 2022 года. К этому времени, выразил надежду президент РФ Владимир Путин, попытки ограничивать наших спортсменов сойдут на нет.

Глава государства рассказал о перспективах РФ на мировой спортивной арене на встрече с работниками и строителями башкирского завода «Ценикс». Путина процитировал «Интерфакс».

«Эти ограничения (в отношении российских спортсменов — прим. ред.) действуют до конца 2022 года. Думаю, начиная с этого момента, пройдут и все потуги как-то ограничивать или как-то ущипнуть Россию в спортивной сфере», — предположил президент.

С этого момента, добавил он, Россия сможет поставить вопрос о проведении крупнейших международных соревнований.

Спортивные организации во всем мире, по мнению российского лидера, в том числе и Международный олимпийский комитет, заинтересованы в подобном исходе.

«Потому что мы самым блестящим образом показали, что мы умеем делать это на высочайшем уровне», — подчеркнул Путин.

Санкции против российской сборной, введенные CAS, он охарактеризовал как меры с политической окраской.

«Мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению», — заметил президент.

Результаты российских спортсменов Путин назвал наилучшим доказательством бессмысленности попыток политизировать спорт.