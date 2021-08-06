Отсутствие флага и гимна не влияет на выступление россиян на Олимпиаде — Путин
Российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде под флагом своей страны. Но отсутствие символики не влияет на результаты атлетов, заявил президент Владимир Путин.
«Это не влияет на качество выступления наших спортсменов. Я думаю, что наши атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что было бы лучше, если на Олимпиаде присутствовал российский флаг. Но президент напомнил, что на форме спортсменов есть значок российского олимпийского комитета с триколором. По словам Путина, выбранная вместо гимна музыка Петра Чайковского позволит миру лучше узнать русскую классику.
«Музыка Чайковского им (МОК — при. ред.) нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают Чайковского», — отметил он.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде без национального флага и государственного гимна. Такое решение было принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Вместо российского гимна на Играх включают отрывок из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского.