Российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде под флагом своей страны. Но отсутствие символики не влияет на результаты атлетов, заявил президент Владимир Путин.

«Это не влияет на качество выступления наших спортсменов. Я думаю, что наши атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что было бы лучше, если на Олимпиаде присутствовал российский флаг. Но президент напомнил, что на форме спортсменов есть значок российского олимпийского комитета с триколором. По словам Путина, выбранная вместо гимна музыка Петра Чайковского позволит миру лучше узнать русскую классику.

«Музыка Чайковского им (МОК — при. ред.) нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают Чайковского», — отметил он.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде без национального флага и государственного гимна. Такое решение было принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства. Вместо российского гимна на Играх включают отрывок из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Чайковского.