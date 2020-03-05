Путин рассказал, почему молодые специалисты все чаще остаются в России

У хороших специалистов в России будут возможности для самореализации, заявил Путин. Многие из них не хотят уезжать из страны, и власти предоставят молодым профессионалам все необходимое.

Тех, кто предпочел остаться и работать в России, становится больше. На этот факт резидент РФ Владимир Путин обратил внимание во время интервью ТАСС.

«Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. <…> Я считаю, что хороших специалистов, которые остаются в стране, становится все больше и больше», — сказал глава государства.

Желание людей реализовать на родине зависит от возможностей. И власти должны делать для этого «все больше и больше». Президент РФ добавил, что востребованность российских специалистов на мировом рынке труда говорит о надлежащем качестве высшей школы в стране.

Путин признался, что доволен конкурсами «Лидеры России» и «Россия — страна возможностей», назвав их эффективным «социальным лифтом».

«У нас ведь нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность. Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции», — заметил российский лидер.

По его словам, некоторые участники таких конкурсов стали министрами и заместителями министров.

В интервью «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства уже рассказал о многом. В том числе он объяснил, в чем разница между застоем и стабильностью.