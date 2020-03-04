Путин объяснил разницу между застоем и стабильностью

Экономическая стабильность создает базу для развития страны, а состояние застоя заставляет двигаться в обратном направлении. Такое объяснение двум понятиям дал Путин.

«Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», — рассказал президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Как отметил журналист, в 2008 году в России начался «общеукрепляющий» бег на месте. Глава государства с этими словами согласился, но отметил, что 20 лет назад социальная и экономическая базы в стране были минимальными и ничтожными.

«Потому что у нас за чертой бедности тогда, если начинать с ключевого вопроса, жило 42 миллиона человек. Это треть населения страны. Сегодня тоже много — 13,5. Но это все-таки не треть, не 42 миллиона», — продолжил Путин со словами, что с ситуацией необходимо бороться.

По словам президента, люди сравнивают свою жизнь не с тем, как было вчера, а с тем, как хорошо должно быть завтра. «И когда они не видят того, чего они хотят видеть, это вызывает разочарование. Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», — заключил Путин.

В том же интервью российский лидер объяснил, что власти планировали, что к 2020-му население будет получать 2,7 тысячи долларов. Реализации помешал мировой экономический кризис.