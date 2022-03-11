Путин рассказал о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры между Россией и Украиной проводятся практически ежедневно и есть позитивные сдвиги. Глава государства заявил об этом на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил сайт Кремля.

Путин сообщил Лукашенко, что проинформирует его о текущей ситуации на украинском направлении и обо всем подробно расскажет.

«Прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — заявил президент РФ.

Путин также поздравил Лукашенко с успешным проведением референдума о внесении поправок в Конституцию Белоруссии. Лидер РФ отметил, что была очень высокая явка. Лукашенко подтвердил, добавив, что она на референдуме явка была даже на 1,5% выше, чем на президентских выборах.

Лукашенко сегодня прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Белорусская сторона сообщала, что лидеры планируют обсудить вопросы двусторонних отношений и экономического взаимодействия в условиях санкций.