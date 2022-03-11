Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Переговоры лидеров двух стран запланированы на 11 марта. Путин и Лукашенко намерены обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления.

На повестке дня также обстановка в регионе и на Украине.

Это будет вторая очная встреча Лукашенко и Путина менее чем за месяц и первая с момента начала Россией специальной операции на Украине. В последний раз лидеры России и Белоруссии встречались в Москве 18 февраля.

Кроме того, за последние несколько дней президенты Белоруссии и России несколько раз созванивались. Последний телефонный разговор лидеров двух стран прошел 4 марта.