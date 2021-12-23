Путин рассказал о любимчиках в правительстве

Глава государства не должен выделять кого-либо из министров, а, напротив, должен их контролировать. Об этом во время пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что вне зависимости от личных отношений с тем или иным членом правительства он всегда указывает на ошибки, если кто-то их допускает.

У меня не может быть любимчиков. Я со многими людьми работаю много лет и знаю их хорошо. Если вижу, что недорабатывают или стараются обойти острые углы, вне зависимости от наших личных отношений, я всегда указываю», — подчеркнул Владимир Путин.

Он подчеркнул, что во время пандемии некоторые члены администрации президента и правительства проявили себя очень хорошо и достойны того, чтобы им выписать премию. Конкретных имен президент России не назвал.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит в московском Манеже. «360» ведет прямую трансляцию этого события.