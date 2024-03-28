Власть 28 марта 2024, 20:16 Путин рассказал о финансировании проекта «Пять морей и озеро Байкал» Путин призвал использовать все средства для проекта «Пять морей и озеро Байкал» РИА «Новости»

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Курорты с современными гостиничными комплексами в рамка реализации проекта «Пять морей и озеро Байкал» должны появиться уже в этом десятилетии. В проекте принимают участие Краснодарский и Приморские края, Санкт-Петербург, Дагестан, Бурятия, Калининградская и Запорожская области. Об этом в ходе совещания по развитию круглогодичных курортов заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что, кроме приема гостей, регионам необходимо решить вопрос транспортной доступности, а также коммунальной и инженерной инфраструктуры. Для этого они получат дополнительные средства.

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«Во-первых, это дополнительные инфраструктурные бюджетные кредиты — по 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, как мы договаривались, снова должны направляться в регионы», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что также на реализацию проекта субъекты смогут направить списанные две трети задолженности по ранее выданным займам.

«Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования», — подчеркнул Путин.

В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что туризм необходимо развивать во всех регионах, так как это путь к дальнейшему развитию предпринимательства и новых рабочих мест. Глава государства добавил, что доходность от внутреннего туризма нужно увеличить до 5% ВВП.