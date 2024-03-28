Власть 28 марта 2024, 19:56 Путин поручил развивать туризм во всех регионах России Путин: вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти до 5% Freepik

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Туризм открывает перспективы для развития для всех регионов страны и создания новых рабочих мест. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

«Для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать», — сказал он.

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По словам Путина, вклад внутреннего туризма в ВВП РФ в перспективе текущего десятилетия должен увеличится в два раза — до 5%. Он отметил, что россияне должны путешествовать дешевле, поэтому в сфере туризма нужно задействовать передовые технологии.

На реализацию национального проекта по туризму в 2025–2030 годах направят не менее 403 миллиардов рублей, добавил президент.