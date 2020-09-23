Путин рассказал, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

По его словам, индексация пенсий составит 6,3%. Также Путин добавил, что это в 1,5 раза выше, чем ожидаемая инфляция.

«Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году», — сказал президент.

Ранее Путин провел встречу с членами Совета Федерации. Он поднял ряд важных для россиян вопросов — в их числе поправки к Конституции, поддержка семей с детьми, а также ситуация с бедностью в стране из-за пандемии коронавируса.

В начале своего выступления Владимир Путин отметил, что в эту сессию сенаторам предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные для граждан вопросы. Он поблагодарил членов Совета Федерации за ответственную работу во время пандемии и при принятии поправок к Конституции страны.

Путин подчеркнул, что конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики.

Президент поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми и до конца 2020 года наверстать отставание в создании новых мест в детских садах и яслях. Все семьи, которые в этом нуждаются, должны иметь возможность получить место на ребенка.