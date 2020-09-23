Поддержка семей, питание в школах, Конституция. Прямая трансляция речи Путина перед Совфедом

Президент России Владимир Путин начал встречу с членами Совета Федерации. Он поблагодарил их за оперативную и ответственную работу во время пандемии коронавирусной инфекции, а также — при принятии поправок к Конституции.

В начале своего выступления Владимир Путин отметил, что в эту сессию сенаторам предстоит рассмотреть крайне значимые и принципиальные для граждан вопросы во время этой сессии. Он поблагодарил членов Совета Федерации за ответственную работу во время пандемии и при принятии поправок к Конституции страны.

Путин подчеркнул, что конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики.

Поправки к Конституции должны на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы развития страны Владимир Путин.

Президент поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми и до конца 2020 года наверстать отставание в создании новых мест в детских садах и яслях. Все семьи, которые в этом нуждаются, должны иметь возможность получить место на ребенка.

Он также потребовал исключить срывы в доплатах педагогам за классное руководство. При этом он подчеркнул, что все региональные доплаты должны сохраниться, несмотря на введение федеральной доплаты за классное руководство.

Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является проблема бедности. В последнее время она обострилась из-за пандемии коронавируса. Сейчас уровень безработицы в России превышает 6%.

«Нужно помочь россиянам с низким доходом, помочь им преодолеть сложные обстоятельства, изменить свою жизнь, жизнь своих близких. В этом основной путь решения проблем, а не просто в бюджетных вливаниях», — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что во время пандемии страна приняла несколько верных точечных решений. В их числе — поддержка бизнеса из самых пострадавших от пандемии отраслей. Речь идет о тех фирмах, которые не сокращали людей во время режима самоизоляции. Он подчеркнул, что