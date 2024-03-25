Власть 25 марта 2024, 21:31 Путин рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в Crocus City Hall Путин: организаторы теракта в Crocus City Hall хотели посеять панику и разлад РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рассказал, на что рассчитывали организаторы теракта в Crocus City Hall. По его словам, они получили прямо противоположный результат.

«Те, кто планировал теракт в „Крокусе“, рассчитывали посеять панику и разлад в обществе, но они встретили единение и решимость противостоять», — заявил президент на совещании с правительством и главами регионов по мерам безопасности, принимаемым после теракта.

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Теракт в концертном зале Сrocus City Hall в Красногорске произошел вечером в пятницу, 22 марта. Группа террористов с автоматами ворвались в здание, расстреливая всех встречных людей. Они прошли в зал и продолжили убийства зрителей, после чего подожгли кресла. В результате теракта погибли 139 человек, в том числе, трое детей.