Путин рассказал Макрону об ответах США и НАТО по гарантиям безопасности
Путин: ответ США и НАТО по гарантиям безопасности не учел ряд волнующих РФ вопросов
Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности.
Российская сторона, сообщила пресс-служба Кремля, внимательно изучит ответы США и НАТО на проекты соглашений. После этого власти страны определят дальнейшие действия.
Тем не менее позиция американцев и Альянса, обратил внимание Путин, не учитывает ряд принципиальных озабоченностей России. Речь идет, напомнила «Газета.ru», о недопущении расширения НАТО и отказе от размещения ударных систем вооружений у границ РФ, а также о возврате потенциала и инфраструктуры блока на территории Европы на позиции 1997 года.
Запад, уточнило РИА ФАН, в том числе проигнорировал вопрос о принципе неделимости безопасности.
«Никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран», — напомнили о нем в Кремле.
Путин и Макрон также затронули ситуацию на Украине и темы двустороннего сотрудничества, среди которых — совместная работа в сфере атомной энергетики и борьба с коронавирусом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне переговоров о гарантиях безопасности ранее заметил, что Россия не заинтересована в военных действиях.