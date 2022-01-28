Путин рассказал Макрону об ответах США и НАТО по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности.

Российская сторона, сообщила пресс-служба Кремля, внимательно изучит ответы США и НАТО на проекты соглашений. После этого власти страны определят дальнейшие действия.

Тем не менее позиция американцев и Альянса, обратил внимание Путин, не учитывает ряд принципиальных озабоченностей России. Речь идет, напомнила «Газета.ru», о недопущении расширения НАТО и отказе от размещения ударных систем вооружений у границ РФ, а также о возврате потенциала и инфраструктуры блока на территории Европы на позиции 1997 года.

Запад, уточнило РИА ФАН, в том числе проигнорировал вопрос о принципе неделимости безопасности.

«Никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран», — напомнили о нем в Кремле.

Путин и Макрон также затронули ситуацию на Украине и темы двустороннего сотрудничества, среди которых — совместная работа в сфере атомной энергетики и борьба с коронавирусом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне переговоров о гарантиях безопасности ранее заметил, что Россия не заинтересована в военных действиях.