facebook_pixel
    02 июля 2021, 21:07

    Путин рассказал Макрону о переговорах с Байденом

    Кирилл Фролов

    Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Звонок состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин рассказал Макрону о переговорах с Байденом

    Обсуждалась ситуация на Украине, в Ливии и Нагорном Карабахе. Также Путин рассказал Макрону об итогах встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

    Российский лидер выступил за предсказуемые отношения с ЕС и возвращение «к нормальному и уважительному диалогу».

    Для этого он предложил сотрудничать в вопросах кибербезопасности, борьбы с международным терроризмом, здравоохранения, климата, а также в разрешении региональных конфликтов.

    Говоря об Украине, Путин «указал на деструктивные действия Киева», из-за которых переговоры по Донбассу «фактически саботируются». И заявил, что украинские власти должны наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и законодательно оформить особый статус Донбасса.

    Касаясь Карабаха, Путин сообщил, что благодаря российским миротворцам ситуация там остается стабильной.

    Пресс-служба Макрона пока не сообщала о разговоре с Путиным.