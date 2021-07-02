Путин рассказал Макрону о переговорах с Байденом

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Звонок состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждалась ситуация на Украине, в Ливии и Нагорном Карабахе. Также Путин рассказал Макрону об итогах встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Российский лидер выступил за предсказуемые отношения с ЕС и возвращение «к нормальному и уважительному диалогу».

Для этого он предложил сотрудничать в вопросах кибербезопасности, борьбы с международным терроризмом, здравоохранения, климата, а также в разрешении региональных конфликтов.

Говоря об Украине, Путин «указал на деструктивные действия Киева», из-за которых переговоры по Донбассу «фактически саботируются». И заявил, что украинские власти должны наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и законодательно оформить особый статус Донбасса.

Касаясь Карабаха, Путин сообщил, что благодаря российским миротворцам ситуация там остается стабильной.

Пресс-служба Макрона пока не сообщала о разговоре с Путиным.