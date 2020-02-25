Путин рассказал, как «цыкнул» на Кудрина и Грефа

Алексей Кудрин на посту министра финансов России выступал за жесткую макроэкономическую политику. Он не хотел тратить лишние деньги из бюджета страны, и однажды за это ему сделал замечание президент.

Глава России Владимир Путин в третьей части интервью для ТАСС назвал Кудрина «большим молодцом». Именно из-за его желания сэкономить.

«Он по каждому вопросу был против. <…> Они вместе с Грефом, министр экономики и министр финансов, приходили ко мне дважды», — поделился президент.

Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга. И по многим другим проектам Владимир Путин президент России.

По словам Путина, и Кудрин, и Герман Греф, который сейчас возглавляет Сбербанк, отговаривали российского лидера от строительства моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи.

«Всегда это аргументировалось тем, что есть другие, более важные задачи, нужно заботиться о макроэкономической ситуации, нельзя разбалансировать бюджет», — пояснил Путин.

Сейчас, добавил он, позиция Кудрина изменилась. Он полагает, что макроэкономическую и бюджетную политику можно смягчить: ресурсов достаточно, а большую часть нефтегазовых доходов надо направить «на потребление».

Большое интервью ТАСС глава государства дал в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину». В первой части он рассказывал о том, как Михаил Мишустин стал премьер-министром страны, а во второй речь шла об отношениях Москвы и Киева.