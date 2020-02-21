«Бабки-то где?» Путин объяснил, кому выгодны плохие отношения Москвы и Киева

Глава государства заметил, что возглавлявшие Украину или добравшиеся до власти в стране политики преследовали личные интересы. Путин пояснил, что речь шла не столько о том, чтобы заработать больше денег за счет украинского народа. Необходимо было «сохранить, что награблено, до сих пор».

«Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках», — обратил внимание президент России.

Он подчеркнул, что для этого нужно было «показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат». Поэтому сейчас на Украине и складывается удручающая ситуация.

Единственное то, чем они сейчас торгуют, — это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача Владимир Путин президент России.

По его словам, любое объединение Москвы и Киева, «их возможностей и конкурентных преимуществ» означает появление глобального конкурента на территории Европы и всего мира.

«Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — заключил Путин.

Он напомнил, что после разрыва отношений с Россией Украина утратила «ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактически деиндустриализация страны».

В первой части большого интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства рассказал об отставке правительства и о том, как Михаил Мишустин стал премьер-министром страны.